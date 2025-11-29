17 छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में तीन आरोपी जमानत पर रिहा, चैतन्यानंद केस में कोर्ट ने चार्जशीट पर लिया संज्ञान

मामले में कुल पांच आरोपी हैं, जिनमें मुख्य आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती पर संस्थान की 17 महिला छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में 43 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोपी पर छात्राओं को देर रात अपने क्वार्टर में बुलाने, उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजने तथा CCTV ऐप के जरिए उनकी जासूसी करने जैसे संगीन आरोप शामिल हैं।