बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कई उम्मीदवारों ने चुनाव में हार की वजह टिकट बंटवारे में गड़बड़ी, अंदरूनी गुटबाजी, उम्मीदवारों के बीच दोस्ताना लड़ाई और चुनाव से कुछ समय पहले पार्टी में शामिल हुए दलबदलुओं को टिकट देने का फैसला बताया।