किम जोंग ने देश में कंडोम पर प्रतिबंध लगाया, जानें इसके पीछे की वजह

Condom ban in North Korea: उत्तर कोरिया में कंडोम के इस्तेमाल करने पर पाबंदी (North Korea condom ban) लगा दी गई है। इस कारण इस देश में यह अब एक प्रतिबंधित वस्तु बन गया है। दरअसल देश में जन्म दर बढ़ाने (North Korea birthrate increase) के प्रयासों के तहत, किम जोंग उन के शासन में कंडोम निर्माण और बिक्री पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि, कंडोम का उपयोग और इसे रखना अब भी वैध है, लेकिन इसे लेकर तस्करी (Condom smuggling in North Korea) का एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है। चीन से तो कंडोम खास तौर पर उपहार के रूप में लाया जाता है और फिर काले बाजार में बेचने के लिए तस्कर इसे अधिक कीमत पर बेचते हैं।