रूस से जंग नहीं हार रहा यूक्रेन, Donald Trump के दावे की अधिकारियों ने निकाली हवा!

डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जेलेंस्‍की के हालिया कुछ बयानों ने उन्हें निराश किया है। ऐसे में यह आशंका भी बनी हुई है कि ट्रंप पीछे हट सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो दोनों देशों के बीच युद्ध अपने चरम स्तर पर पहुंच सकता है। यूएस अधिकारियों का मानना है कि यह युद्ध ट्रंप के लिए एक पॉलिटिकल लायबिलिटी बनता जा रहा है। सोमवार को एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हार का डर दिखाया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को आगे आकार सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आप जानते हैं कि आप हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर अपनी जमीन गंवा दी है, और इसे युद्ध जीतना नहीं कहा जा सकता।