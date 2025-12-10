Viral Pic: क्या जेडी वेंस और उषा के बीच हुआ झगड़ा ? अमेरिकी उप राष्ट्रपति का आया कमेंट

JD Vance Usha Viral Pic: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी भारतवंशी पत्नी उषा वेंस हाल ही में वायरल हुई एक तस्वीर (JD Vance Usha Viral Photo) के कारण सुर्खियों में हैं। इस तस्वीर में जेडी वेंस सफेद टी-शर्ट पहने हुए गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, जबकि उषा वेंस (Usha Vance Relationship) सिर झुकाए हुए और हाथ चेहरे पर रख कर बैठी हुई हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिससे कई लोग यह मानने लगे कि उनके रिश्तों में कोई तनाव है। तस्वीर वायरल होने के बाद, जेडी वेंस (Viral Pic JD Usha) ने अपने "X" अकाउंट पर मजाकिया अंदाज में कहा, "जब भी मैं अपनी पत्नी से जोर-जोर से झगड़ा करने के लिए सार्वजनिक रूप से बाहर जाता हूं, तो हमेशा एक अंडरशर्ट पहनता हूं।" उनके इस बयान ने इस अफवाह को कुछ हद तक शांत किया।