Viral Pic: क्या जेडी वेंस और उषा के बीच हुआ झगड़ा ? अमेरिकी उप राष्ट्रपति का आया कमेंट

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस की यह तस्वीर वायरल हुई है। (फोटो: X/ Natalie Whittingham Burrell)
JD Vance Usha Viral Pic: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी भारतवंशी पत्नी उषा वेंस हाल ही में वायरल हुई एक तस्वीर (JD Vance Usha Viral Photo) के कारण सुर्खियों में हैं। इस तस्वीर में जेडी वेंस सफेद टी-शर्ट पहने हुए गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, जबकि उषा वेंस (Usha Vance Relationship) सिर झुकाए हुए और हाथ चेहरे पर रख कर बैठी हुई हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिससे कई लोग यह मानने लगे कि उनके रिश्तों में कोई तनाव है। तस्वीर वायरल होने के बाद, जेडी वेंस (Viral Pic JD Usha) ने अपने "X" अकाउंट पर मजाकिया अंदाज में कहा, "जब भी मैं अपनी पत्नी से जोर-जोर से झगड़ा करने के लिए सार्वजनिक रूप से बाहर जाता हूं, तो हमेशा एक अंडरशर्ट पहनता हूं।" उनके इस बयान ने इस अफवाह को कुछ हद तक शांत किया।
इस तस्वीर को लेकर कई प्रकार के बयान सामने आए। एक X यूजर ने लिखा, 'रिपब्लिकनिस्तान में हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे,' जिससे यह अफवाह उड़ी कि उनके रिश्ते में कोई परेशानी है।" वहीं, कुछ लोग यह तस्वीर AI से बनी हुई मानने लगे, लेकिन जेडी वेंस ने इस पर स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया दी और माहौल को हल्का किया।
इसके अलावा, अक्टूबर महीने में एक और घटना हुई, जब जेडी वेंस को चार्ली किर्क की विधवा एरिका किर्क से गले लगते हुए देखा गया था। इस घटना ने भी कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उनके और उनकी पत्नी उषा के रिश्ते में कोई खटास आ गई है।
उषा वेंस ने हाल ही में प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के साथ दो कार्यक्रमों में भाग लिया था, लेकिन उनकी शादी की अंगूठी गायब थी। इस पर भी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हुई और कुछ लोगों ने इसे उनके और जेडी वेंस के रिश्ते में दरार आने का संकेत मान लिया था। हालांकि, उपराष्ट्रपति के प्रवक्ता ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उषा के अंगूठी न पहनने का उनके शादी से कोई संबंध नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि वह एक व्यस्त मां हैं, जो घर के कामों में व्यस्त रहती हैं और कई बार अंगूठी पहनना भूल जाती हैं।
गौरतलब है कि जेडी वेंस को अपनी पत्नी उषा के धर्म पर की गई टिप्पणियों के लिए भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। मिसिसिपी में टर्निंग पॉइंट यूएसए के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वह चाहते हैं कि हिंदू धर्म में पली-बढ़ी उषा एक दिन ईसाई धर्म अपना लें। उनके इस बयान ने ऑनलाइन बहस को जन्म दिया, क्योंकि कई लोग इसे उषा के धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन मानते थे।
जेडी वेंस और उषा की 2014 में शादी हुई थी और उनके तीन बच्चे हैं—इवान, विवेक और मिराबेल। इन दोनों का एक खुशहाल और सशक्त परिवार है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में अफवाहें लगातार चलती रहती हैं।
जेडी वेंस को हाल ही में एक और विवाद का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने "बड़े पैमाने पर प्रवासन" के बारे में टिप्पणी की थी। उनका कहना था कि यह अमेरिकी सपने के लिए खतरा है, जबकि उषा भारतीय अप्रवासी हैं। यह बयान भी सोशल मीडिया पर आलोचना का कारण बना, क्योंकि कई लोग इसे भारतीय अप्रवासियों के खिलाफ एक प्रतिकूल टिप्पणी मान रहे थे।
