Human Rights Day: किन देशों में होता है मानवाधिकारों का सबसे ज़्यादा हनन? देखें टॉप 10 लिस्ट

मानवाधिकार दिवस इंसानों के अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ जागरूकता फैलाने, सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को इन मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने जैसे उद्देश्यों के कारण अहम है। इस दिन दुनिया में कई जगह सेमिनार, वर्कशॉप्स, रैलियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, जिससे लोगों की जागरूकता बढ़े। मानवाधिकार दिवस हमें याद दिलाता है कि अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी लागू होने चाहिए और इनकी रक्षा भी होनी चाहिए।