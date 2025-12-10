पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने महिला रिपोर्टर को मारी आँख, सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई जमकर लताड़

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला रिपोर्टर ने अहमद से पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही कठोर भाषा पर सवाल उठाया। रिपोर्टर ने पूछा कि इमरान को 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा', 'देश-विरोधी' और 'भारत के इशारे पर काम करने वाला' क्यों कहा जा रहा है और क्या यह सेना की आधिकारिक नीति में बदलाव दर्शाता है? इस सवाल पर अहमद ने हंसते हुए जवाब दिया, "इसमें चौथी बात जोड़ दें कि एक 'ज़ेहनी मरीज़' (मानसिक रोगी) भी हैं।" इसके बाद अहमद ने मुस्कुराते हुए महिला पत्रकार को आँख मारी।