पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने महिला रिपोर्टर को मारी आँख, सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई जमकर लताड़

Pakistan army spokesman winks at woman reporter (Photo - Patrika Graphics)
पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के प्रवक्ता और डायरेक्टर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी (Ahmed Sharif Chaudhry) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ एक शर्मनाक हरकत की। मंगलवार को देश की राजधानी इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अहमद ने एक महिला पत्रकार के सवाल का जवाब देने के बाद कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद महिला रिपोर्टर ने नहीं की होगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला रिपोर्टर ने अहमद से पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही कठोर भाषा पर सवाल उठाया। रिपोर्टर ने पूछा कि इमरान को 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा', 'देश-विरोधी' और 'भारत के इशारे पर काम करने वाला' क्यों कहा जा रहा है और क्या यह सेना की आधिकारिक नीति में बदलाव दर्शाता है? इस सवाल पर अहमद ने हंसते हुए जवाब दिया, "इसमें चौथी बात जोड़ दें कि एक 'ज़ेहनी मरीज़' (मानसिक रोगी) भी हैं।" इसके बाद अहमद ने मुस्कुराते हुए महिला पत्रकार को आँख मारी।
अहमद की इस हरकत पर सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर लताड़ लगाई जा रही है। लोग अहमद की हरकत को शर्मनाक बता रहे हैं। लोगों ने इस हरकत को अस्वीकार्य बताया और कहा कि कैमरे के सामने एक महिला रिपोर्टर के साथ ऐसा करना लोकतंत्र का मज़ाक है। कई लोगों ने इस हरकत को 'व्यावसायिकता का अंत' और 'सेना की नई निम्नता' करार दिया।
पाकिस्तानी सेना की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अहमद की इस हरकत से सेना छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और ऐसे में इस पर प्रतिक्रिया करना सही नहीं होगा।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग