बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, 2026 में बनेगा नया रिकॉर्ड

Baba Vanga
बाबा वेंगा (Baba Vanga) की डरावनी भविष्यवाणियाँ अक्सर ही सामने आती रहती हैं। उन्हें इस तरह की भविष्यवाणियों के लिए ही जाना जाता है क्योंकि अब तक उनकी कई डरावनी भविष्यवाणियाँ सच साबित हो चुकी हैं। इसी वजह से जब भी बाबा वेंगा की कोई भविष्यवाणी सामने आती है, उसे सुनने या जानने से पहले ही लोग डर जाते हैं। हालांकि अब बाबा वेंगा की एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई है जो डरावनी नहीं है। 2026 के लिए बाबा वेंगा की एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है और इस भविष्यवाणी के अनुसार अगले साल कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ।
बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए कई भविष्यवाणियाँ की हैं जिनमें से ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ डरावनी हैं। लेकिन बाबा वेंगा की एक ऐसी भविष्यवाणी भी सामने आई है जो डरावनी नहीं है। बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी के अनुसार अगले साल सोने की कीमत (Gold Price) काफी बढ़ जाएगी और नया रिकॉर्ड बनाएगी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार सोने की कीमत 40% बढ़ सकती है। ऐसे में सोना निवेशकों की पहली पसंद बन सकता है।
बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ पहले भी सच हो चुकी हैं। आइए ऐसी कुछ भविष्यवाणियों पर नज़र डालते हैं।
◙ सोवियत संघ का पतन
◙ अमेरिका में हुआ 9/11 आतंकी हमला
◙ चीन का विकास
◙ आतंकवाद में इजाफा
◙ टेक्नोलॉजी का विकास
◙ 2025 में म्यांमार में आया भूकंप
◙ 2025 में जंग (भारत-पाकिस्तान, पाकिस्तान-अफगानिस्तान, इज़रायल-ईरान और थाईलैंड-कंबोडिया)
बाबा वेंगा के बारे में बहुत से लोगों को यह बात नहीं पता, लेकिन वह एक महिला थीं। उनका असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा (Vangeliya Pandeva Gushterova) था और उनका जन्म 3 अक्टूबर, 1911 को उस्मानी साम्राज्य (Ottoman Empire) में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा की आँखों की रोशनी चली गई थी। 11 अगस्त, 1996 को 84 साल की उम्र में बुल्गारिया (Bulgaria) में उनका निधन हो गया था।
