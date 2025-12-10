पाकिस्तानियों की शर्मनाक करतूत से UK में गुस्सा, रेप, शोषण के आरोप में दो भाइयों को जेल; एक फरार

मंज़ोर हुसैन (54) और इम्तियाज अली (53) को 13-16 साल की पांच लड़कियों के बलात्कार और शोषण के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। मैनचेस्टर मिनशुल स्ट्रीट क्राउन कोर्ट ने मंज़ोर हुसैन को 30 वर्ष और इम्तियाज को 28 वर्ष के लिए जेल भेज दिया है। दोनों ने अलग-अलग जगहों पर लड़कियों के साथ बलात्कार किया, फिर उन्हें दूसरे लोगों को सौंप दिया। पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि पाकिस्तानी मूल के तीन भाइयों ने घर, कार, होटल और कई दूसरे स्थानों पर लड़कियों का शोषण किया। मंज़ोर और इम्तियाज़ का बड़ा भाई गुलाम फिलहाल फरार है।