पुलिस भ्रष्टाचार में सबसे अव्वल, न्यायपालिका तीसरे पायदान पर, जानिए पाकिस्तान में कहां और कितना करप्शन

सर्वे में शामिल पाकिस्तान के लगभग 66 प्रतिशत नागरिकों ने कहा कि वे 2025 में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी को रिश्वत देने के लिए बाध्य महसूस नहीं करेंगे। हालांकि, सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि लगभग 77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के प्रति 'कम संतुष्टि' व्यक्त की। इसके अलावा 59 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना ​​था कि स्थानीय सरकारों की तुलना में प्रांतीय सरकारें अधिक भ्रष्ट हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "यह विचार पंजाब में (70 प्रतिशत), बलूचिस्तान में (58 प्रतिशत), खैबर-पख्तूनख्वा में (55 प्रतिशत) और सिंध में (54 प्रतिशत) लोगों द्वारा साझा किया गया है।"