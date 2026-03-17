अब हर बुधवार को होगी सरकारी छुट्टी, जंग के बीच फ्यूल बचाने के लिए श्रीलंका ने लिया बड़ा फैसला

यह कदम उस समय उठाया गया है जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमलों के बाद हालात गंभीर हो गए हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई के कारण खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, जिसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर पड़ा है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में समुद्री यातायात प्रभावित होने से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे श्रीलंका जैसे आयात पर निर्भर देशों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।