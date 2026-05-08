ईरान ने फिर किया यूएई पर हमला, लॉन्च की मिसाइलें और ड्रोन्स

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है। होर्मुज़ स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में ईरान ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाते हुए मिसाइल दागी। इसके बाद अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के केशम पोर्ट और बंदर अब्बास शहर पर हमला किया। सीज़फायर के इस उल्लंघन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीज़फायर और बातचीत अभी भी जारी है। इन हमलों के कुछ घंटे बाद ही अब ईरान ने एक बार फिर यूएई (UAE) पर हमला कर दिया है। ईरान ने यूएई पर एक साथ कई मिसाइलें और ड्रोन्स लॉन्च किए।