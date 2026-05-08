ईरान और अमेरिका ने एक-दूसरे पर किया हमला, ट्रंप ने कहा – ‘बातचीत और सीजफायर जारी’

Iran-US Missile Attack: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने अमेरिकी डिस्ट्रॉय को निशाना बनाया है और मिसाइल दागी। इसके बाद अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए काशेम और बंदर अब्बास पर हमला बोला है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि नए हमलों के बाद भी अमेरिका की ईरान के साथ बातचीत जारी है।