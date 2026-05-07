जेफरी एपस्टीन का सुसाइड नोट आया दुनिया के सामने

एपस्टीन के सुसाइड नोट के जारी होने से उसकी मौत को लेकर लगातार चली आ रही साजिश की अटकलें एक बार फिर तेज़ हो गई हैं। कई लोग मानते हैं कि एपस्टीन की मौत की वजह सुसाइड नहीं थी, बल्कि जेल में साजिश के तहत उसकी हत्या की गई थी। एपस्टीन की मौत के बाद जेल अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगे थे और कई जांचें भी हुई थीं लेकिन हत्या के सबूत नहीं मिले थे। हालांकि इसके बावजूद कई लोगों का मानना है कि इस मामले से जुड़े कई तथ्य अभी भी छिपाए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 66 वर्ष की उम्र में 10 अगस्त 2019 को एपस्टीन जेल में फांसी के फंदे से लटका मिला था।