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मीडिया जगत में शोक की लहर: 24 घंटे टीवी पर न्यूज देखने की आदत डलवाने वाले CNN फाउंडर टेड टर्नर का निधन!

Media Mogul: सीएनएन की स्थापना कर दुनिया में 24 घंटे न्यूज ब्रॉडकास्टिंग की क्रांति लाने वाले दिग्गज अमेरिकी मीडिया मुगल टेड टर्नर का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है।

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भारत

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MI Zahir

May 06, 2026

CNN founder Ted Turner

अमेरिकी मीडिया मुगल और सीएनएन नेटवर्क के संस्थापक टेड टर्नर। ( फोटो : द वॉशिंगटन पोस्ट।)

CNN Network : टीवी पर 24 घंटे लगातार न्यूज देखने की जो आज पूरी दुनिया को आदत है, उसकी नींव रखने वाले दिग्गज अमेरिकी मीडिया मुगल और सीएनएन नेटवर्क के संस्थापक टेड टर्नर का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से पूरे वैश्विक मीडिया जगत में एक युग का अंत हो गया है। टर्नर सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे विजनरी शख्स थे, जिन्होंने टेलीविजन पत्रकारिता की पूरी तस्वीर और दिशा ही बदल कर रख दी। आइए समझते हैं उनका यह शानदार सफर कैसा रहा।

एक छोटे से बिजनेस से ग्लोबल मीडिया एंपायर तक

Ted Turner Dead : टेड टर्नर की कहानी काफी प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता के बिलबोर्ड एडवरटाइजिंग बिजनेस (विज्ञापन के बोर्ड लगाने का काम) से की थी। लेकिन टर्नर की सोच बहुत आगे की थी। 1970 के दशक में उन्होंने अटलांटा में एक छोटे से टीवी स्टेशन को खरीदा, जो उस वक्त लगातार घाटे में चल रहा था। उन्होंने सैटेलाइट तकनीक का सही इस्तेमाल समझा और इस छोटे से स्टेशन को पूरे अमेरिका में प्रसारित करना शुरू कर दिया, जिसे बाद में 'TBS' (टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम) के नाम से जाना गया।

1980: जब CNN ने रची मीडिया क्रांति

उस दौर में टीवी पर न्यूज केवल सुबह और शाम के एक निश्चित समय पर ही आती थी। लेकिन टेड टर्नर का मानना था कि खबरें कभी रुकती नहीं हैं, इसलिए न्यूज चैनल भी नहीं रुकना चाहिए। इसी सोच के साथ 1 जून 1980 को उन्होंने 'केबल न्यूज नेटवर्क' यानि सीएनएन की शुरुआत की। यह दुनिया का पहला 24 घंटे चलने वाला न्यूज़ चैनल था। शुरुआत में कई लोगों ने इस आइडिया का मजाक उड़ाया, लेकिन 1991 के 'खाड़ी युद्ध' के लाइव कवरेज ने सीएनएन को दुनिया का सबसे भरोसेमंद और ताकतवर न्यूज नेटवर्क बना दिया।

परोपकार और पर्यावरण के लिए ऐतिहासिक काम

टेड टर्नर केवल पैसा कमाने वाले उद्योगपति नहीं थे। वे एक बहुत बड़े परोपकारी व्यक्ति भी थे। सन 1997 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 1 अरब डॉलर दान करने का ऐतिहासिक ऐलान कर के पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भी उन्होंने अपना जीवन और अकूत संपत्ति लगाई। वे अमेरिका के सबसे बड़े जमींदारों में से एक थे और उन्होंने अपनी जमीनों को वन्यजीवों के संरक्षण, खासकर 'बाइसन' के बचाव के लिए सुरक्षित किया।

खेल और अन्य शौक : टर्नर की विरासत हमेशा याद की जाएगी

मीडिया के अलावा खेलों में भी उनका गहरा दखल था। वे बेसबॉल की 'अटलांटा ब्रेव्स' और बास्केटबॉल की 'अटलांटा हॉक्स'टीम के मालिक रहे। टर्नर एक बेहतरीन नाविक भी थे और उन्होंने 1977 में प्रतिष्ठित 'अमेरिकाज कप' भी जीता था।
टेड टर्नर का जीवन यह सिखाता है कि अगर आप जोखिम लेने से नहीं डरते और आपके पास भविष्य देखने की क्षमता है, तो आप दुनिया बदल सकते हैं। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगी, टेड टर्नर की विरासत हमेशा याद की जाएगी।

पत्रकारों, राजनेताओं और ग्लोबल मीडिया हस्तियों ने शोक जताया

टेड टर्नर के निधन की खबर आते ही दुनियाभर के दिग्गज पत्रकारों, राजनेताओं और ग्लोबल मीडिया हस्तियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। टीवी पत्रकारिता से जुड़े लोग उन्हें 'टेलीविजन न्यूज़ का युग बदलने वाला असली नायक' बता रहे हैं। उनके प्रतिद्वंद्वियों ने भी यह माना है कि टर्नर के बिना आज का आधुनिक न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम संभव ही नहीं था।

ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट कर शोक प्रकट किया

उनके निधन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ पर पोस्ट कर इन शब्दों में शोक प्रकट किया:

सर्वकालिक महान हस्तियों में से एक, टेड टर्नर का निधन हो गया। उन्होंने सीएनएन की स्थापना की, उसे बेच दिया और इस सौदे से वे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी थे क्योंकि नए मालिकों ने सीएनएन, जिसे वे अपना 'शिकार' मानते थे, उसे बर्बाद कर दिया। यह 'वोके' विचारधारा का शिकार हो गया, और उन सभी बातों का प्रतीक बन गया जिनके वे समर्थक नहीं थे। शायद नए खरीदार, जो बहुत अच्छे लोग हैं, इसे इसकी पुरानी विश्वसनीयता और गौरव वापस दिला पाएंगे। फिर भी, प्रसारण इतिहास के महानतम लोगों में से एक और मेरे मित्र, टेड टर्नर का निधन हो गया। जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी, वे हमेशा मौजूद रहे, हमेशा एक अच्छे उद्देश्य के लिए लड़ने को तैयार!— राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप।

परिवार में विरासत के बंटवारे पर भी ग्लोबल बिजनेस मीडिया की नजर रहेगी

अब सबकी निगाहें टर्नर के परिवार की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक बयान और उनके अंतिम संस्कार / श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रमों पर टिकी हुई है। इसके अलावा, उनके द्वारा स्थापित 'टर्नर फाउंडेशन' और यूएन फाउंडेशन के आगामी कामकाज और उनके परिवार में विरासत के बंटवारे पर भी ग्लोबल बिजनेस मीडिया की नजर रहेगी। टेड टर्नर का एक पहलू यह भी है कि वे हमेशा अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर रहे, जिसके कारण उन्हें 'माउथ ऑफ द साउथ' भी कहा जाता था। इसके अलावा, एक समय वे अमेरिका की सबसे चर्चित सेलिब्रिटी जोड़ियों में से एक का हिस्सा थे, जब उन्होंने हॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री 'जेन फोंडा' से शादी की थी।

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World News in Hindi

Published on:

06 May 2026 09:38 pm

Hindi News / World / मीडिया जगत में शोक की लहर: 24 घंटे टीवी पर न्यूज देखने की आदत डलवाने वाले CNN फाउंडर टेड टर्नर का निधन!

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