सर्वकालिक महान हस्तियों में से एक, टेड टर्नर का निधन हो गया। उन्होंने सीएनएन की स्थापना की, उसे बेच दिया और इस सौदे से वे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी थे क्योंकि नए मालिकों ने सीएनएन, जिसे वे अपना 'शिकार' मानते थे, उसे बर्बाद कर दिया। यह 'वोके' विचारधारा का शिकार हो गया, और उन सभी बातों का प्रतीक बन गया जिनके वे समर्थक नहीं थे। शायद नए खरीदार, जो बहुत अच्छे लोग हैं, इसे इसकी पुरानी विश्वसनीयता और गौरव वापस दिला पाएंगे। फिर भी, प्रसारण इतिहास के महानतम लोगों में से एक और मेरे मित्र, टेड टर्नर का निधन हो गया। जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी, वे हमेशा मौजूद रहे, हमेशा एक अच्छे उद्देश्य के लिए लड़ने को तैयार!— राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप।