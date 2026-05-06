EU Defence: अमेरिका के पीछे हटते ही क्यों बेबस नजर आ रहा है पूरा यूरोप ? जानें अंदर की सच्चाई

यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना अंदरूनी ढांचा और देशों के बीच का मतभेद है। ईयू में 27 अलग-अलग देश हैं, और सबकी अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, विदेश नीतियां और खतरे को देखने का नजरिया अलग है। जब भी 'एक साझा यूरोपियन सेना' बनाने का प्रस्ताव आता है, तो सदस्य देशों के बीच कभी आम सहमति नहीं बन पाती। इसके अलावा, यूरोप का रक्षा उद्योग बुरी तरह से बंटा हुआ है। हर देश अपनी राष्ट्रीय कंपनियों से अलग-अलग हथियार खरीदता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका जहां कुछ गिने-चुने और अत्याधुनिक लड़ाकू टैंकों और हथियारों का इस्तेमाल करता है, वहीं यूरोप में दर्जनों प्रकार के अलग-अलग टैंक और मिलिट्री सिस्टम मौजूद हैं। युद्ध के मैदान में इन अलग-अलग प्रणालियों को एक साथ इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल और खर्चीला साबित होता है। इस बिखराव के कारण यूरोपीय देशों का रक्षा बजट सही जगह इस्तेमाल नहीं हो पाता।