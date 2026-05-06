अमेरिका से डील करने से पहले ईरानी विदेश मंत्री पहुंचे चीन, ट्रंप की बढ़ सकती है टेंशन

अराघची के चीन दौरे से ट्रंप की टेंशन बढ़ सकती है। गौरतलब है कि ट्रंप 14-15 मई को चीन दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनकी मुलाकात चाइनीज़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) से भी होगी। ट्रंप के दौरे से पहले ही ईरानी विदेश मंत्री का यह चीन दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ईरान और चीन के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बाद भी ईरान ने कुछ देशों के जहाजों को इस जलमार्ग से गुज़रने की छूट दी थी, जिनमें चीन भी शामिल था। ईरान के तेल के लिए चीन सबसे बड़ा ग्राहक है। वहीँ ईरान सबसे ज़्यादा सामान चीन से ही आयात करता है। ऐसे में दोनों देशों के लिए होर्मुज स्ट्रेट का निर्बाध रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के चलना ज़रूरी है और ट्रंप पिछले काफी समय से इस जलमार्ग पर कब्ज़े की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें ऐसा करने में कामयाबी नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, लंबे समय से ईरान के तेल भंडार पर भी ट्रंप की नज़र है लेकिन वह इस पर कब्ज़ा नहीं कर पाए हैं।