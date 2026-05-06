आरएसएफ ने फिर मचाया कत्लेआम, 5 निर्दोष लोगों को उतारा मौत के घाट

सूडान (Sudan) में 15 अप्रैल 2023 से चल रहे गृहयुद्ध के खत्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। 3 साल से ज़्यादा समय से देश की सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) में खूनी जंग जारी है। इस युद्ध की वजह से सूडान में अब तक कई हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, युद्ध की वजह से देश में भोजन का संकट भी पैदा हो गया है जिससे करोड़ों लोग परेशान हैं। अभी भी समय-समय पर आरएसएफ के लड़ाके निर्दोष लोगों पर हमले करते रहते हैं और अब एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है।