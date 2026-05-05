पटाखों की फैक्ट्री में हुआ भीषण धमाका, चीन में 21 लोगों की मौत और 61 घायल

चीन (China) के हुनान (Hunan) प्रांत में स्थित लियुयांग (Liuyang) शहर में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। हुआशेंग पटाखा कंपनी की फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया। धमाका इतना खतरनाक था कि पूरी फैक्ट्री में आग लग गई और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। साथ ही आसपास के कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और दरवाजे-खिड़कियाँ क्षतिग्रस्त हो गईं। आसपास के 3 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तुरंत उनके घर से किसी सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया।