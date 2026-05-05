पटाखों की फैक्ट्री में हुआ भीषण धमाका, चीन में 21 लोगों की मौत और 61 घायल

Fireworks factory explosion in china
चीन (China) के हुनान (Hunan) प्रांत में स्थित लियुयांग (Liuyang) शहर में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। हुआशेंग पटाखा कंपनी की फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया। धमाका इतना खतरनाक था कि पूरी फैक्ट्री में आग लग गई और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। साथ ही आसपास के कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और दरवाजे-खिड़कियाँ क्षतिग्रस्त हो गईं। आसपास के 3 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तुरंत उनके घर से किसी सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया।
पटाखों की फैक्ट्री में हुए इस भीषण धमाके की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे।
इस हादसे में 61 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि बाकी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।
पटाखों की फैक्ट्री में धमाके की इस घटना के बाद करीब 500 रेस्क्यू वर्कर्स, भारी मशीनरी और रोबोट्स को तैनात किया, जिससे स्थिति को काबू में लाया जा सके और मलबे के नीचे लापता लोगों की तलाश की जा सके। स्थानीय आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और पूरी जांच का आदेश दिया। उन्होंने बचाव कार्य, घायलों के इलाज और प्रभावित परिवारों को सहायता देने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसके तहत पटाखा कंपनी के ज़िम्मेदार अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।
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