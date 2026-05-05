5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

यूएई पर ईरान के हमले के बाद बहरीन में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित

Bahrain Declares Emergency: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। यूएई पर ईरान के हमले के बाद बहरीन में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

May 05, 2026

State of Emergency in Bahrain

State of Emergency in Bahrain

यूएई (UAE) पर ईरान (Iran) के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। देर रात ईरान ने यूएई पर मिसाइलों और ड्रोन्स से हमला किया, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए। ऐसे में मामले की गंभीरता और संभावित खतरे को देखते हुए बहरीन (Bahrain) में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है।

क्यों उठाया गया यह कदम?

बहरीन ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का यह कदम क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए सुरक्षा को मज़बूत करने और संभावित खतरे से निपटने के लिए उठाया गया है।

बहरीन ने की ईरान से अपील

राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद बहरीन की सरकार ने ईरान से अपील की कि वो हमले न करे और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखे। गौरतलब है कि ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध के दौरान ईरान ने बहरीन पर कई हमले किए थे, जिससे बहरीन को काफी नुकसान हुआ था। इस दौरान अमेरिकी नेवी के पांचवें बेड़े की रणनीतिक स्थिति के कारण बहरीन को लगातार ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक्स का सामना करना पड़ा। बहरीन सरकार नहीं चाहती कि फिर से ऐसा हो और इसलिए उसने ईरान से हमले न करने की अपील की है।

ये भी पढ़ें

ईरान ने दी चेतावनी, ट्रंप का ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ माना जाएगा सीज़फायर उल्लंघन
विदेश
Donald Trump and Mojtaba Khamenei

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

05 May 2026 09:01 am

Published on:

05 May 2026 08:33 am

Hindi News / World / यूएई पर ईरान के हमले के बाद बहरीन में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran-US War: होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका के हमले से 5 ईरानी लोगों की हुई मौत, ईरानी मीडिया का दावा

Iran-US War
विदेश

पटाखों की फैक्ट्री में हुआ भीषण धमाका, चीन में 21 लोगों की मौत और 61 घायल

Fireworks factory explosion in china
विदेश

‘प्रोजेक्ट फ्रीडम है प्रोजेक्ट डेडलॉक’, ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने अमेरिका-यूएई को दी चेतावनी

Abbas Araghchi
विदेश

व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, संदिग्ध दिखने पर सीक्रेट सर्विस ने लिया एक्शन

Firing Near White House
विदेश

ईरान ने किया यूएई पर भीषण हमला…दागीं मिसाइलें और ड्रोन्स, 3 भारतीय नागरिक घायल

Iran attacks UAE
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.