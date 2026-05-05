यूएई पर ईरान के हमले के बाद बहरीन में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित

State of Emergency in Bahrain
यूएई (UAE) पर ईरान (Iran) के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। देर रात ईरान ने यूएई पर मिसाइलों और ड्रोन्स से हमला किया, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए। ऐसे में मामले की गंभीरता और संभावित खतरे को देखते हुए बहरीन (Bahrain) में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है।
बहरीन ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का यह कदम क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए सुरक्षा को मज़बूत करने और संभावित खतरे से निपटने के लिए उठाया गया है।
राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद बहरीन की सरकार ने ईरान से अपील की कि वो हमले न करे और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखे। गौरतलब है कि ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध के दौरान ईरान ने बहरीन पर कई हमले किए थे, जिससे बहरीन को काफी नुकसान हुआ था। इस दौरान अमेरिकी नेवी के पांचवें बेड़े की रणनीतिक स्थिति के कारण बहरीन को लगातार ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक्स का सामना करना पड़ा। बहरीन सरकार नहीं चाहती कि फिर से ऐसा हो और इसलिए उसने ईरान से हमले न करने की अपील की है।
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