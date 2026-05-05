यूएई पर ईरान के हमले के बाद बहरीन में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित

राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद बहरीन की सरकार ने ईरान से अपील की कि वो हमले न करे और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखे। गौरतलब है कि ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध के दौरान ईरान ने बहरीन पर कई हमले किए थे, जिससे बहरीन को काफी नुकसान हुआ था। इस दौरान अमेरिकी नेवी के पांचवें बेड़े की रणनीतिक स्थिति के कारण बहरीन को लगातार ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक्स का सामना करना पड़ा। बहरीन सरकार नहीं चाहती कि फिर से ऐसा हो और इसलिए उसने ईरान से हमले न करने की अपील की है।