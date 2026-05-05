व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, संदिग्ध दिखने पर सीक्रेट सर्विस ने लिया एक्शन

Firing Near White House: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस के पास तब अचानक हलचल तेज हो गई, जब वहां गोलीबारी की एक घटना सामने आई। यह घटना इतनी गंभीर थी कि सुरक्षा एजेंसियों को कुछ समय के लिए इलाके में लॉकडाउन लगाना पड़ा और आसपास की सड़कों को बंद करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15वीं स्ट्रीट और इंडिपेंडेंस एवेन्यू पर एक हथियारबंद संदिग्ध को गोली मार दी गई। बताया गया कि यह पूरी कार्रवाई 15वीं स्ट्रीट और इंडिपेंडेंस एवेन्यू के पास हुई, जहां यूएस सीक्रेट सर्विस के जवान पहले से तैनात थे। एजेंसी के मुताबिक, एक हथियारबंद संदिग्ध के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली मार दी गई। हालांकि, संदिग्ध की पहचान और उसकी हालत को लेकर तुरंत कोई स्पष्ट जानकारी शेयर नहीं की गई।