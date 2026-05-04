ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में बनाया नया समुद्री नियंत्रण क्षेत्र, अब अमेरिका और इजरायल क्या करेंगे

यह जलडमरूमध्य रणनीतिक रूप से इतना अहम है कि दुनिया भर का करीब 20 से 30 प्रतिशत कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है। आसान भाषा में समझें तो यह एक संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ईरान की सेना ने कहा है कि यह नया नियंत्रण क्षेत्र उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए बनाया गया है। अब इस क्षेत्र से गुजरने वाले किसी भी व्यावसायिक या सैन्य जहाज को ईरान की नई गाइडलाइंस का पालन करना पड़ सकता है।