ईरान ने दी चेतावनी, ट्रंप का ‘ प्रोजेक्ट फ्रीडम’ माना जाएगा सीज़फायर उल्लंघन

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच सीज़फायर जारी है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। दोनों देशों के बीच अभी तक शांति समझौता नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत काफी आगे पहुंच चुकी है। दोनों देश जल्द से जल्द स्थायी समाधान चाहते हैं जिससे युद्ध का स्थायी अंत और शांति की स्थापना हो सके। हालांकि एक-दूसरे की शर्तों पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' (Project Freedom) लॉन्च करने की घोषणा की है।