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सऊदी अरब में बड़ी कार्रवाई, एक हफ्ते में 11,300 लोग गिरफ्तार और हज़ारों डिपोर्ट

सऊदी अरब में निवास, श्रम और सीमा नियमों के उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।

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भारत

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Tanay Mishra

May 04, 2026

People in Saudi Arabia

People in Saudi Arabia

सऊदी अरब (Saudi Arabia) में निवास, श्रम और सीमा नियमों के उल्लंघन के कई मामले समय-समय पर देखने को मिलते हैं। हज़ारों प्रवासी इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसके खिलाफ सरकार भी ज़रूरी कार्रवाई करती है। अब एक बार फिर इन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चलाए गए देशव्यापी अभियान में एक सप्ताह के भीतर 11,300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश के गृह मंत्रालय के अनुसार यह कार्रवाई 23 से 29 अप्रैल के बीच विभिन्न एजेंसियों के संयुक्त अभियान में की गई।

कौनसे और कितने मामले हैं शामिल?

रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार लोगों में 6,244 निवास कानून, 3,543 सीमा सुरक्षा नियम और 1,513 श्रम कानून उल्लंघन के मामले शामिल हैं। इसके अलावा करीब 29,913 प्रवासी कानूनी प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं, जिनमें 27,699 पुरुष और 2,214 महिलाएं शामिल हैं।

कितने लोगों को किया जा चुका निर्वासित?

अधिकारियों ने बताया कि अब तक 14,855 लोगों को निर्वासित किया जा चुका है, जबकि 18,601 को यात्रा दस्तावेज के लिए उनके दूतावासों को सौंपा गया है। वहीँ 4,337 लोग वापसी की प्रक्रिया में हैं।

सरकार ने दी चेतावनी

बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर 1,330 लोगों को अवैध प्रवेश करते पकड़ा गया, जिनमें 43% यमनी और 54% इथियोपियाई नागरिक हैं। वहीं 51 लोग अवैध रूप से देश छोड़ने की कोशिश में पकड़े गए। उल्लंघनकर्ताओं की मदद करने वाले 14 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में 15 साल तक की सज़ा और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

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Updated on:

04 May 2026 07:49 am

Published on:

04 May 2026 07:48 am

Hindi News / World / सऊदी अरब में बड़ी कार्रवाई, एक हफ्ते में 11,300 लोग गिरफ्तार और हज़ारों डिपोर्ट

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