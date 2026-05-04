सऊदी अरब में बड़ी कार्रवाई, एक हफ्ते में 11,300 लोग गिरफ्तार और हज़ारों डिपोर्ट

सऊदी अरब (Saudi Arabia) में निवास, श्रम और सीमा नियमों के उल्लंघन के कई मामले समय-समय पर देखने को मिलते हैं। हज़ारों प्रवासी इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसके खिलाफ सरकार भी ज़रूरी कार्रवाई करती है। अब एक बार फिर इन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चलाए गए देशव्यापी अभियान में एक सप्ताह के भीतर 11,300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश के गृह मंत्रालय के अनुसार यह कार्रवाई 23 से 29 अप्रैल के बीच विभिन्न एजेंसियों के संयुक्त अभियान में की गई।