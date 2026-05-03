इजरायल पर होने वाला था सबसे बड़ा आतंकी हमला ? IDF के हाथ लगा तबाही का ऐसा जखीरा, देख कर रह जाएंगे दंग!

इस पूरे सैन्य संघर्ष के बीच हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने किसी भी तरह की सीधी कूटनीतिक बातचीत से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और अपना सशस्त्र प्रतिरोध जारी रखने की घोषणा की है। दूसरी ओर, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह दिया है कि हिजबुल्लाह लेबनान में हालिया संघर्ष विराम व्यवस्था को जानबूझ कर कमजोर कर रहा है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि उत्तरी सीमा पर अपनी संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजरायल को पूरी ताकत से जवाब देना जारी रखेगा। गौरतलब है कि यह सैन्य हलचल ऐसे संवेदनशील समय में बढ़ी है, जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति स्थापना के लिए सीजफायर तीन सप्ताह और बढ़ाने का ऐलान किया था।