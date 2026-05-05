यूएई पर ईरान के हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने पर आई भारत सरकार की प्रतिक्रिया – ‘निर्दोषों पर हमले तुरंत रोके जाए’

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने यूएई पर ईरान के हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने पर सरकार की तरफ से बयान जारी किया है। इस बयान में लिखा गया, "फुजैरा पर हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना अस्वीकार्य है। हम इन हमलों को तत्काल समाप्त करने और नागरिक बुनियादी ढांचे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने पर रोक लगाने का आह्वान करते हैं। भारत इस स्थिति से निपटने के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थक है, जिससे पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट से निर्बाध नौवहन और व्यापार की भी मांग करते हैं। भारत इन मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है।"