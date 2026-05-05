Iran-US War: होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका के हमले से 5 ईरानी लोगों की हुई मौत, ईरानी मीडिया का दावा

Strait of Hormuz: मिडिल ईस्ट में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब फिर से स्ट्रेट ऑफ होरमुज से बड़ी जानकारी सामने आई है। ईरान के मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना की कार्रवाई में पांच आम नागरिकों की जान चली गई। ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक आर्मी सोर्स के हवाले से बताया कि अमेरिकी बलों ने दो छोटी मालवाहक नावों को निशाना बनाया, जो ओमान के खासाब तट से ईरान की ओर जा रही थीं। इन नावों में आम लोग और सामान था, न कि कोई सैन्य टुकड़ी। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने जिन छह ईरानी स्पीडबोट को निशाना बनाने की बात कही, वह दावा गलत है। उनके मुताबिक, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कोई भी लड़ाकू नाव उस इलाके में प्रभावित नहीं हुई। जांच के बाद ईरानी पक्ष ने इस कार्रवाई को जल्दबाजी में लिया गया कदम बताया और कहा कि अमेरिकी सेना ईरानी तेज रफ्तार नौकाओं से जरूरत से ज्यादा डर रही है।