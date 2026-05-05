ईरान ने किया यूएई पर भीषण हमला…दागीं मिसाइलें और ड्रोन्स, 3 भारतीय नागरिक घायल

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच सीज़फायर जारी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच देर रात ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ईरान ने यूएई (UAE) पर मिसाइलें और ड्रोन्स से हमला कर दिया। पिछले महीने हुए सीज़फायर के बाद यह इस तरह की पहली घटना थी। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ईरान ने 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन्स से हमला किया। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर हमलों को रोक लिया, लेकिन फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री ज़ोन में एक ड्रोन जा गिरा, जिससे आग लग गई और हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद आपातकालीन टीमें आग बुझाने और घायलों की मदद के लिए तुरंत पहुंचीं।