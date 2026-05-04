बालुरघाट में ‘खेला’? TMC उम्मीदवार अर्पिता घोष का बड़ा आरोप, काउंटिंग में ‘Technical Glitch’ से मची खलबली!

मीडिया से बातचीत करते हुए टीएमसी उम्मीदवार अर्पिता घोष ने पूरी घटना का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जिस दिन बालुरघाट में मतदान हुआ था, उस दिन सुबह पोलिंग शुरू होने के वक्त मशीन की बैटरी 98 प्रतिशत चार्ज थी। दिनभर की लंबी वोटिंग प्रक्रिया के बाद जब मतदान खत्म हुआ, तो मशीन की बैटरी का स्तर स्वाभाविक रूप से गिरकर 70 प्रतिशत से थोड़ा नीचे आ गया था। लेकिन सबसे बड़ा 'Technical Glitch' या रहस्य तब सामने आया, जब सोमवार को मतगणना के लिए उसी ईवीएम को खोला गया। अर्पिता के अनुसार, काउंटिंग के वक्त उस मशीन की बैटरी 92 से 95 प्रतिशत चार्ज दिखा रही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना चार्ज किए एक बंद मशीन की बैटरी अपने आप कैसे बढ़ सकती है?