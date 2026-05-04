पश्चिम बंगाल में BJP को मिले जनादेश पर पीएम मोदी और अमित शाह की आई पहली प्रतिक्रिया

वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बांग्ला भाषा में पोस्ट किया और कहा, 'बंगाल की जनता को कोटि-कोटि नमन। यह प्रचंड जनादेश डर, तुष्टिकरण और घुसपैठियों के रक्षकों के खिलाफ बंगाल की जनता का एक कड़ा जवाब है। यह TMC के 'डर' पर @narendramodi जी पर 'भरोसे' की जीत है। मेरे जैसे हर BJP कार्यकर्ता के लिए यह गर्व का पल है कि आज मां गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री से लेकर गंगा तक, हर जगह BJP का भगवा झंडा शान से लहरा रहा है।'