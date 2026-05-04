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पश्चिम बंगाल में BJP को मिले जनादेश पर पीएम मोदी और अमित शाह की आई पहली प्रतिक्रिया

Pm Modi and Amit Shah on West Bengal Result: पश्चिम बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने X पर दी प्रतिक्रिया, कार्यकर्ताओं के संघर्ष और जनादेश को बताया बड़ी जीत।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

May 04, 2026

Narendra Modi and Amit Shah reacting to BJP victory in West Bengal election results 2026.

पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Photo - AI)

Narendra Modi and Amit Shah statement: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले जनादेश के बाद शीर्ष नेतृत्व की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कार्यकर्ताओं और जनता का आभार जताया।

पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया में इस जीत को पार्टी कार्यकर्ताओं के वर्षों के संघर्ष और समर्पण का परिणाम बताया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बंगाल की जनता द्वारा “डर और तुष्टिकरण की राजनीति” के खिलाफ दिया गया सशक्त जनादेश करार दिया।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट 'एक्स' पर लिखा, 'पश्चिम बंगाल में BJP की रिकॉर्ड जीत कई पीढ़ियों से चले आ रहे अनगिनत कार्यकर्ताओं की कोशिशों और संघर्ष के बिना मुमकिन नहीं थी। मैं उन सभी को सलाम करता हूं। वर्षों से, उन्होंने जमीन पर कड़ी मेहनत की है, हर तरह की मुश्किलों को पार किया है और हमारे विकास के एजेंडे के बारे में बात की है। वे हमारी पार्टी की ताकत हैं।

बंगाल की जनता को कोटि-कोटि नमन: अमित शाह

वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बांग्ला भाषा में पोस्ट किया और कहा, 'बंगाल की जनता को कोटि-कोटि नमन। यह प्रचंड जनादेश डर, तुष्टिकरण और घुसपैठियों के रक्षकों के खिलाफ बंगाल की जनता का एक कड़ा जवाब है। यह TMC के 'डर' पर @narendramodi जी पर 'भरोसे' की जीत है। मेरे जैसे हर BJP कार्यकर्ता के लिए यह गर्व का पल है कि आज मां गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री से लेकर गंगा तक, हर जगह BJP का भगवा झंडा शान से लहरा रहा है।'

उन्होंने आगे कहा, 'बंगाल में BJP की यह ऐतिहासिक जीत हमारे अनगिनत कार्यकर्ताओं के त्याग, संघर्ष और आत्म-बलिदान का नतीजा है। यह उन परिवारों के सब्र की जीत है जिन्होंने हिंसा सहने के बाद भी भगवा झंडा नहीं छोड़ा।'

मैं उन सभी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी जान दी, हिंसा झेली, अत्याचार सहे, लेकिन फिर भी आज शून्य से लेकर प्रचंड बहुमत तक के इस मुश्किल सफर में आदर्शों के रास्ते से जरा भी विचलित नहीं हुए। बंगाल की जनता ने इस भारी जनसमर्थन के जरिए BJP के सभी शहीद कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी है।

इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं BJP के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट @NitinNabin जी, पश्चिम बंगाल BJP के स्टेट प्रेसिडेंट @SamikBJP जी, विधानसभा में विपक्ष के नेता @SuvenduWB जी और बंगाल के कोने-कोने में संघर्ष कर रहे हर कार्यकर्ता को दिल से बधाई देता हूं। बंगाल की जनता ने घुसपैठियों और उनके रक्षकों को ऐसा सबक सिखाया है जिसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां कभी नहीं भूलेंगी।

'सुनहरे बंगाल के सपने को साकार करेंगे'

उन्होंने आगे कहा, 'जिन उम्मीदों और उम्मीदों के साथ बंगाल ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह भरोसा जताया है, हम उन्हें जरूर पूरा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों की पवित्र भूमि बंगाल के खोए हुए गौरव को वापस लाने और 'सुनहरे बंगाल' के सपने को साकार करने के लिए BJP दिन-रात काम करेगी।

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Updated on:

04 May 2026 06:31 pm

Published on:

04 May 2026 06:30 pm

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल में BJP को मिले जनादेश पर पीएम मोदी और अमित शाह की आई पहली प्रतिक्रिया

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