‘हिमंत बिस्वा सरमा की सुनामी’: असम में लगातार तीसरी बार BJP सरकार, विपक्ष का सूपड़ा साफ

हिमंत बिस्वा सरमा (Photo-IANS)
Himanta Biswa Sarma Win Assam: पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने साथ ही पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। सोमवार को हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने सुरक्षा और विकास एजेंडे के लिए मिल रहे समर्थन की लहर पर सवार होकर असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों पर बढ़त या जीत हासिल करते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा ने स्वदेशी और शहरी क्षेत्रों में शानदार जीत दर्ज की, वहीं मुस्लिम वोट कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ जैसी अन्य पार्टियों के बीच बंटा हुआ दिखाई दिया।
भाजपा ने 2016 में 33.6 प्रतिशत वोट शेयर दर्ज किया था, 2026 में 38.59 प्रतिशत वोट शेयर हासिल कर सकती है। 5 प्रतिशत की यह सकारात्मक बढ़त भाजपा के पीछे हिंदू वोटों के अत्यधिक एकजुट होने के कारण है। इसके विपरीत, मुस्लिम मतदाता वर्ग बंटा हुआ प्रतीत होता है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को परिसीमन का खामियाजा भुगतना पड़ा और उसे मात्र 5.29 प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी मिली, जबकि 2016 में उसे 9.4 प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी प्राप्त हुई थी। कांग्रेस की मतदान हिस्सेदारी लगभग स्थिर है, जो 2021 में 30 प्रतिशत से घटकर 2026 में 29.26 प्रतिशत हो गई है। कांग्रेस को मुख्य रूप से मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि आगे चल रहे 19 कांग्रेस उम्मीदवारों में से 18 मुस्लिम हैं।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जालुकबारी में अपनी ताकत साबित की 1,12,186 वोट हासिल किए और अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी को 80,000 से अधिक के अंतर से हराया। आज का सबसे बड़ा झटका कांग्रेस के प्रमुख चेहरे गौरव गोगोई को लगा। एक चौंकाने वाली हार में गोगोई जोरहाट सीट से भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी से 23,182 वोटों के अंतर से हार गए, जो ऊपरी असम में गोगोई परिवार के निर्विवाद प्रभाव का प्रतीकात्मक अंत था। चुनाव आयोग के अनुसार, गोस्वामी को 69,439 वोट मिले और वे 23,182 वोटों के अंतर से आगे रहे। गोगोई, जिन्हें 46,257 वोट मिले, मतगणना के अंतिम चरण के समाप्त होने तक इस अंतर को कम करने में असमर्थ रहे।
भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भाजपा 52 सीटों पर आगे चल रही थी और 30 सीटें जीत चुकी थी, जबकि उसके सहयोगी, असम गण परिषद (एजीपी) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ), 20 सीटों पर आगे चल रहे थे। कांग्रेस 18 सीटों पर आगे चल रही थी, और उसने एक सीट जीत ली थी जबकि उसकी सहयोगी, रायजोर दल (आरजेआरडी) दो सीटों पर आगे चल रही थी। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने एक सीट जीती थी और एक सीट पर आगे चल रहा था। केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने परिणामों को ऐतिहासिक जनादेश बताते हुए उनकी सराहना की और कहा कि असम में मिली जीत पश्चिम बंगाल में पार्टी के अभूतपूर्व प्रदर्शन में परिलक्षित होती है।
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