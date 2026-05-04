‘हिमंत बिस्वा सरमा की सुनामी’: असम में लगातार तीसरी बार BJP सरकार, विपक्ष का सूपड़ा साफ

भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भाजपा 52 सीटों पर आगे चल रही थी और 30 सीटें जीत चुकी थी, जबकि उसके सहयोगी, असम गण परिषद (एजीपी) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ), 20 सीटों पर आगे चल रहे थे। कांग्रेस 18 सीटों पर आगे चल रही थी, और उसने एक सीट जीत ली थी जबकि उसकी सहयोगी, रायजोर दल (आरजेआरडी) दो सीटों पर आगे चल रही थी। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने एक सीट जीती थी और एक सीट पर आगे चल रहा था। केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने परिणामों को ऐतिहासिक जनादेश बताते हुए उनकी सराहना की और कहा कि असम में मिली जीत पश्चिम बंगाल में पार्टी के अभूतपूर्व प्रदर्शन में परिलक्षित होती है।