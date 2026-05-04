West Bengal Result 2026: भारतीय जनता पार्टी की इस सफलता का राज क्या है?

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल की जनता सत्ता परिवर्तन के समय किसी एक पार्टी को भारी जनादेश देने की परंपरा रखती है। इस बार यह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिला है। बंगाल की जनता ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर, बल्कि पूरे देश और विदेश के राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया। ‘परंतु’ और ‘किंतु’ की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व पर जनता ने स्पष्ट और भारी विश्वास जताया।