West Bengal Result 2026: भारतीय जनता पार्टी की इस सफलता का राज क्या है?

West Bengal Election Results 2026
West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल की जनता सत्ता परिवर्तन के समय किसी एक पार्टी को भारी जनादेश देने की परंपरा रखती है। इस बार यह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिला है। बंगाल की जनता ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर, बल्कि पूरे देश और विदेश के राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया। ‘परंतु’ और ‘किंतु’ की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व पर जनता ने स्पष्ट और भारी विश्वास जताया।
देश-विदेश के राजनीतिक आलोचक भाजपा की इस करामाती सफलता पर हैरान हैं। पहले ओडिशा, अब बंगाल। हिन्दी पट्टी से शुरू हुई भाजपा अब पूरे भारत में सर्वव्यापी होती जा रही है।
राजनीति में चोर-दरवाजे से घुसने वालों की सफलता अक्सर अल्पकालिक होती है। भाजपा इस सच्चाई को अच्छी तरह समझती है। वह सतत प्रयास, निरंतरता और अथक मेहनत पर भरोसा रखती है। बंगाल में मिली इस ऐतिहासिक जीत के पीछे भी यही फॉर्मूला काम किया।
इस बार पार्टी का नेतृत्व आक्रामक और रणनीतिक था। प्रधानमंत्री मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व और अमित शाह की फूलप्रूफ रणनीति ने मजबूत नींव तैयार की।
बंगाल जीतना भाजपा के लिए ‘लोहे के चने चबाने’ जैसा था। सबसे बड़ी चुनौती राज्य की जनसंख्या संरचना थी। यहां देश का सबसे बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। लगभग 85 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का खासा प्रभाव है। 2021 में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने इनमें से 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी टीएमसी को इन सीटों पर कुछ राहत मिली, लेकिन बड़ा बदलाव यह रहा कि मुस्लिम वोट का एक हिस्सा भाजपा की ओर छिटक गया।
मुस्लिम महिलाओं और युवाओं ने भाजपा पर भरोसा जताया। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और अमित शाह के जमीनी संपर्क का यह नतीजा था। शाह ने मुस्लिम समुदाय को ‘वोट बैंक’ बनने के बजाय आर्थिक सशक्तिकरण का भागीदार बनाने का प्रस्ताव रखा। खासकर मुस्लिम महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद का वादा (टीएमसी के दावों से दोगुना) घर-घर पहुंचाया गया।
भाजपा की बंगाल विजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक हिंसा पर लगाया गया पूर्ण अंकुश था। ममता बनर्जी सत्ता बचाने के लिए पुरानी कम्युनिस्ट शैली की हिंसा की नीति अपना रही थीं-समर्थक को संरक्षण, विरोधी को दमन। चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले और फांसी जैसी घटनाएं आम थीं।
इस बार अमित शाह ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर केंद्रीय सशस्त्र बलों की भारी तैनाती की। गुंडागर्दी और पुलिस की मनमानी थम गई। शाह का सख्त संदेश-‘मतदान के बाद किसी को प्रताड़ित किया तो उल्टा लटकाएंगे’-ने आम मतदाता के मन से भय निकाल दिया। नतीजतन, मतदान प्रतिशत 90% के पार पहुंच गया।
पहले कहा जाता था कि भाजपा के पास बंगाल में कोई स्वीकार्य स्थानीय चेहरा नहीं है। इस बार पार्टी ने रणनीति बदली। शुभेंदु अधिकारी के साथ-साथ कई अन्य स्थानीय चेहरे आगे आए। भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु को मैदान में उतारना अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। तृणमूल ने ‘बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी’ का नारा दिया, लेकिन शाह ने साफ कहा- ‘बांग्ला बोलने वाला, बंगाल का ही मुख्यमंत्री बनेगा।‘ जनता ने इस यकीन को स्वीकार कर लिया।
ओडिशा चुनाव खत्म होते ही अमित शाह ने महासचिव सुनील बंसल को बंगाल भेजा। संघ के साथ समन्वय बढ़ाया गया। इस बार केवल धार्मिक ध्रुवीकरण पर निर्भर नहीं रहा गया। बूथ स्तर तक कार्यकर्ता पहुंचे। देश भर से भाजपा कार्यकर्ता बंगाल पहुंचे और मतदाताओं को बूथ तक लाने का जिम्मा संभाला।
दूसरी ओर टीएमसी नेतृत्व पूरी तरह बिखरा नजर आया। ममता बनर्जी पर सब कुछ निर्भर था, लेकिन वे खुद घिरी हुई थीं। अदालतों ने उनकी दलीलें खारिज कीं। केंद्रीय बलों की निगरानी में टीएमसी गुंडे बेकाबू हो गए। “भाषा-संस्कृति के दुश्मन” वाला प्रचार भी काम नहीं आया क्योंकि भाजपा ने मिथुन चक्रवर्ती, स्वपन दासगुप्ता समेत कई भद्र बंगाली चेहरों को आगे किया।
भाजपा ने ममता पर व्यक्तिगत हमलों के बजाय बंगाल के मुद्दों-आरजीकर प्रकरण, अवैध घुसपैठ, भ्रष्टाचार और असंवेदनशील नीतियों-को उठाया। जनता में ममता के प्रति सहानुभूति खत्म हो चुकी थी।
पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए अंतिम बड़ी चुनौती था। मोदी-शाह जोड़ी ने इसे पहले से तैयार किया था। इस जीत के साथ भाजपा का वोट शेयर लोकसभा के 38% से विधानसभा में करीब 48% तक पहुंचने का अनुमान है। यह पूरे भारत के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।
बंगाल की यह जीत साबित करती है कि निरंतर परिश्रम, स्थानीय नेतृत्व, विकास की राजनीति और सख्त कानून व्यवस्था का मिश्रण अजेय है। भाजपा अब पूर्व से पश्चिम तक पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। बंगाल का यह जनादेश न सिर्फ राज्य, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदलने वाला है।
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