Iran-US War: ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम आज से शुरू, कच्चे तेल की कीमतों में हलचल, जानें क्या है नया विवाद

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। LNG (गैस) सप्लाई का भी बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होता है। 2026 के संघर्ष के बाद यहां जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई और हजारों जहाज फंस गए। इस वजह से यह संकट सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक मुद्दा बन गया है।