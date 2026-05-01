Iran-US Tension: युद्ध की लागत को लेकर झूठ बोल रहा अमेरिका, ईरान का बड़ा आरोप

अराघची ने आगे कहा कि युद्ध का असली खर्च तो अप्रत्यक्ष रूप से और भी ज्यादा है। अमेरिकी टैक्सपेयर्स यानी आम नागरिकों पर इसका बोझ बहुत भारी है। हर अमेरिकी परिवार को हर महीने 500 डॉलर का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है और यह रकम तेजी से बढ़ रही है।