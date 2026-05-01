फिर शुरू होगा युद्ध? अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने की ट्रंप के साथ नए प्लान पर हाई-लेवल मीटिंग

इस मीटिंग के बाद एक फिर युद्ध शुरू होने की अटकलें शुरू हो गई हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वह नहीं चाहते फिर से युद्ध शुरू हो और उनके अनुसार ईरान भी ऐसा ही चाहता। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर ज़रूरत पड़े, तो वह ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को फिर से शुरू करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीँ ईरान का रुख शुरू से साफ है कि अगर उसके खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई हुई, तो उसकी सेना भी पूरी तरह से तैयार है और दुश्मन को करारा जवाब दिया जाएगा।