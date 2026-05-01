मां की एक भूल ने ले ली मासूम की जान, गर्म कार से हुई छोटे बच्चे की मौत, जानें कैसे हुआ हादसा



मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, करीब सात घंटे बाद उन्हें चाइल्डमाइंडर का फोन आया, जिसमें बताया गया कि वह ब्राइस को छोड़ने आई ही नहीं थीं। यह सुनते ही रैलेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो गया है। वह भागकर अपनी कार तक पहुंचीं और देखा कि उनका बेटा अभी भी कार की सीट पर बंधा हुआ है और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। घबराई हुई रैलेन ने तुरंत उसे बाहर निकालकर सीपीआर देने की कोशिश की और मदद के लिए आपातकालीन सेवाओं को बुलाया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने ब्राइस को मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत का कारण हाइपरथर्मिया यानी अत्यधिक गर्मी से शरीर का तापमान बढ़ जाना बताया गया।