‘मैं कभी वहां नहीं गई’, जेपी मॉर्गन की कार्यकारी अधिकारी ने भारतीय जूनियर का शोषण करने के आरोपों को बताया झूठा

जेपी मॉर्गन चेस बैंक की महिला अधिकारी द्वारा भारतीय पुरुष सहकर्मी का यौन शोषण करने का मामला इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारी, लोर्ना हजडिनी के खिलाफ इस मामले में न्यूयॉर्क की एक अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें लोर्ना पर कंपनी में काम करने वाले 35 वर्षीय चिरायु राणा का यौन शोषण करने और उसे नस्लीय गालियां देने का आरोप लगा है। अब इस मामले में लोर्ना का बयान सामने आया है। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह गलत और मनगढ़ंत बताया है और दावा किया है कि वह कभी उस जगह गई ही नहीं जहां कथित घटना घटित होने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि मामले की आंतरिक जांच में भी लोर्ना के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।