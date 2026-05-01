इज़रायल ने लेबनान में मचाई तबाही, 24 घंटे में हिज़बुल्लाह के 40 ठिकानों पर दागीं मिसाइलें

इज़रायल (Israel) ने लेबनान (Lebanon) में सीज़फायर को तार-तार कर दिया है। हर दिन इज़रायली सेना लेबनान में भीषण हमले कर रही है। साउथ लेबनान में इज़रायली हमलों की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की मध्यस्थता में हुए इस सीज़फायर के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि अब हालात सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 24 घंटे में इज़रायली सेना ने लेबनान में तबाही मचा दी है।