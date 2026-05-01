इज़रायल ने लेबनान में मचाई तबाही, 24 घंटे में हिज़बुल्लाह के 40 ठिकानों पर दागीं मिसाइलें

Israel bombs Lebanon
इज़रायल (Israel) ने लेबनान (Lebanon) में सीज़फायर को तार-तार कर दिया है। हर दिन इज़रायली सेना लेबनान में भीषण हमले कर रही है। साउथ लेबनान में इज़रायली हमलों की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की मध्यस्थता में हुए इस सीज़फायर के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि अब हालात सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 24 घंटे में इज़रायली सेना ने लेबनान में तबाही मचा दी है।
इज़रायली सेना ने पिछले 24 घंटे में साउथ लेबनान में हिज़बुल्लाह के 40 ठिकानों पर मिसाइलें दागीं हैं। इन एयरस्ट्राइक्स में हिज़बुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है।
साउथ लेबनान में इज़रायली सेना के लगातार हमलों से इलाके में भारी तबाही मच चुकी है। हिज़बुल्लाह के कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ऐसे में हिज़बुल्लाह ने ठान ली है कि इज़रायल के खिलाफ सैन्य अभियान को तेज़ किया जाएगा। साउथ लेबनान में हिज़बुल्लाह ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इज़रायल के सैनिकों और टैंकों पर ड्रोन से अटैक किया जा रहा है, जिसमें कुछ इज़रायली सैनिक घायल हुए हैं और एक सैनिक मारा भी गया है।
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