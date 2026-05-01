‘अपनी कब्ज़ाई गई ज़मीन का हर इंच वापस लेंगे’, युद्ध के बीच लेबनान के पीएम नवाफ सलाम ने दिया मैसेज

सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लेबनानी पीएम सलाम ने लिखा, "लेबर डे के अवसर पर, मैं लेबनान के हर महिला और पुरुष वर्कर को संबोधित करता हूं, उन लोगों को जो चिंता और तकलीफ़ों के बावजूद हर सुबह उठते हैं और उन कठिन परिस्थितियों में काम करना जारी रखते हैं, जिनका सामना हमारे देश ने पहले कभी नहीं किया। मैं उस भारी पीड़ा को समझता हूं जिससे आप में से कई लोग गुज़र रहे हैं। नौकरियाँ जाने से, खरीदने की क्षमता में कमी से और उन रोज़मर्रा के दबावों से, जिनका बोझ आपके कंधों पर बहुत भारी है। अपनी ज़िम्मेदारी की स्थिति से मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि आपकी जीवन-स्थितियों को बेहतर बनाने, हमारी कब्ज़ाई गई ज़मीन के हर इंच को वापस पाने, सुधारों के रास्ते को पूरा करने और अर्थव्यवस्था को इस तरह से पुनर्जीवित करने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखेंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हों, स्थिरता बहाल हो और देश सही मायने में उबरने के रास्ते पर आगे बढ़ सके।"