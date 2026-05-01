इज़रायल ने लेबनान में बरपाया कहर, एयरस्ट्राइक्स में 24 लोगों की ली जान

इज़रायली सेना के लगातार हमलों से हिज़बुल्लाह (Hezbollah) काफी नाराज़ है और उसने ठान ली है कि वो बदला लेगा। इसी वजह से साउथ लेबनान में हिज़बुल्लाह ने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। हिज़बुल्लाह के लड़ाके न सिर्फ साउथ लेबनान में इज़रायली सैनिकों को निशाना बनाते हुए हमले कर रहे हैं, बल्कि नॉर्थ इज़रायल को भी निशाना बना रहे हैं और ड्रोन अटैक कर रहे हैं। इज़रायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए हिज़बुल्लाह ने बिन्त जेबिल में दो इज़रायली मरकावा टैंकों को ड्रोन से निशाना बनाया और इज़रायली सैनिकों की एक टुकड़ी पर भी हमला किया। हिज़बुल्लाह के एक ड्रोन अटैक में इज़रायल का एक सैनिक भी मारा गया।