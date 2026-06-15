Galwan Clash Six Years : गलवान संघर्ष के बाद भारत-चीन रिश्तों की हकीकत, भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है ?

इंडियन एक्सप्रेस में दिए गए भारतीय जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान के अनुसार, एलएसी पर स्थिति 'स्थिर लेकिन संवेदनशील' बनी हुई है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में एलएसी की स्थिति में काफी बदलाव आया है। लद्दाख में गश्त प्रोटोकॉल में एक बुनियादी बदलाव आया है। पहले, दोनों पक्ष निर्धारित गश्ती बिंदुओं तक गश्त करते थे, जिनकी संख्या 1 से 65 तक थी, जो एलएसी को परिभाषित करते थे। जब मैं इन क्षेत्रों में तैनात था, तब भी इस प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाता था। चीन ने एलएसी के साथ-साथ सैन्य बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकसित किया है। इसमें पैंगोंग त्सो झील पर पुल, अक्साई चिन से होकर गुजरने वाला दूसरा राजमार्ग जी 695, ल्हासा-निंगची रेलवे लाइन और तिब्बत हवाई अड्डे का विकास शामिल है, साथ ही जे-20 स्टील्थ लड़ाकू जेट सहित अतिरिक्त हवाई संपत्तियों की तैनाती भी की गई है।