World Bank Warning: भारत-चीन को छोड़ 2028 तक नहीं संभल पाएगा कोई विकसित देश, अमरीका-ईरान जंग ने पूरी दुनिया को हिलाया



हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की दिशा में कुछ अपडेट जरूर आएं हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच एक अंतरिम समझौते के मसौदे पर सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत युद्धविराम को आगे बढ़ाया जाएगा, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत का रास्ता तैयार होगा। हालांकि इस समझौते को अभी अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ही इस समझौते पर साइन समारोह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो सकता है और यह रविवार तक भी आयोजित किया जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिकी सैन्य और सुरक्षा अधिकारी इस सप्ताह एक और दौर की शांति वार्ता की तैयारी कर रहे हैं।