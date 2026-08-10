मिडिल-ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव! अमेरिका-ईरान अपनी शर्तों पर कायम, कोई नहीं हट रहा पीछे

ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रस्तावित व्यवस्था के तहत स्ट्रेट में मौजूद उत्तरी और दक्षिणी रूट की जगह एक मध्यवर्ती रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह व्यवस्था अस्थायी होगी और बाद में दोनों देश नया ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम तय कर सकते हैं। हालांकि, अराघची ने साफ किया कि ओमान के साथ किसी समुद्री समझौते पर पहुंचना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के बराबर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जलमार्ग खोलने का फैसला कई अन्य शर्तों पर निर्भर करेगा।