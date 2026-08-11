कमाई के लिए विदेशी राजनीति में ‘बज़र’ बन रहे लोग

भारत (India) में भी राजनीतिक बहस या आंदोलन का बड़ा हिस्सा सोशल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होता है। ऐसे में वायरल पोस्ट के पीछे कौन है, उसकी मंशा क्या है और वह किस आर्थिक मॉडल से काम कर रहा है, यह सवाल तेज़ी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हाल में मेटा (Meta) की ग्लोबल टीम को केंद्र सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वो सिर्फ अपनी 'ग्लोबल नीतियों' के आधार पर भारत में काम नहीं कर सकते, उन्हें भारतीय कानूनों का सख्ती से पालन करना होगा।