7.4 तीव्रता के भूकंप से कोलंबिया में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत, कई इमारतें मलबे में तब्दील

भूकंप की वजह से प्रभावित क्षेत्र और आसपास के इलाकों में 100 से ज़्यादा इमारतें तबाह होकर मलबे में तब्दील हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते-चिल्लाते हुए इमारतों से बाहर भागे, लेकिन कई लोग इमारतों के ढहने की वजह से उसके मलबे के नीचे दब गए। बताया जा रहा है कि अभी भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिससे मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को निकाला जा सके। भूकंप इतना जोर का था कि उसका असर कोलंबिया के पडोसी देशों इक्वाडोर (Ecuador), पनामा (Panama) और वेनेज़ुएरला (Venezuela) में भी महसूस किया गया।