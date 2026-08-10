Earthquake In Colombia: कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप, कई इलाकों में महसूस हुए झटके



भूकंप के बाद चोको की गवर्नर नूबिया कैरोलिना कॉर्डोबा-कुरी ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर बताया कि भूकंप के बाद प्रशासन की टीम नुकसान का आकलन करने में जुटी है। उन्होंने आफ्टरशॉक्स यानी भूकंप के बाद आने वाले झटकों को लेकर भी चिंता जताई। गवर्नर के मुताबिक, भूकंप का केंद्र सैन जोसे डेल पालमार के पास था, लेकिन इसका असर प्रांतीय राजधानी क्विब्दो में भी देखने को मिला। यहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कुछ लोग घायल हुए हैं।