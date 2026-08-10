Netanyahu Rejects Gaza Peace Plan: ‘नहीं’ सुनने के आदी नहीं डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू के इनकार के बाद अब क्या होगा गाजा में?

DonaldTrump Gaza Peace Plan: गाजा में युद्ध रोकने की अमेरिकी कोशिश को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका समर्थित 15 सूत्री शांति प्रस्ताव को ठुकराते हुए नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास के पूरी तरह हथियार डालने तक इजरायली सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी। यह सिर्फ शांति योजना पर असहमति नहीं, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सबसे करीबी सहयोगी के बीच बढ़ते मतभेद का संकेत भी है। अब सवाल है ट्रंप इस खुली चुनौती का जवाब कैसे देंगे?