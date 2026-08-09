चीन को रोकने के लिए ताइवान की बड़ी तैयारी, 2030 तक हर महीने बनाएगा 1 लाख ड्रोन

Taiwan Drones: चीन से संभावित सैन्य टकराव के खतरे के बीच ताइवान अपनी रक्षा रणनीति में ड्रोन और मानवरहित हथियारों की भूमिका बढ़ा रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ताइवान बड़ी संख्या में हवाई ड्रोन और मानवरहित हमलावर नौकाओं का बेड़ा तैयार कर रहा है। इसका मकसद चीनी सेना के संभावित हमले की स्थिति में उसके सैनिकों और युद्धपोतों को रोकना है। रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान यूक्रेन से मिली युद्ध की सीख के आधार पर अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। यूक्रेन ने रूस जैसे बड़े सैन्य प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कम लागत वाले और तेजी से इस्तेमाल किए जा सकने वाले ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है।