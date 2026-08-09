इजराइल ने खारिज किया डोनाल्ड ट्रंप का गाजा शांति प्लान, नेतन्याहू बोले- जब तक हमास निशस्त्र नहीं होगा, सेना नहीं हटेगी

जुलाई के आखिर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में हमास और अन्य सभी हथियारबंद समूहों के हथियार डालने को लेकर एक समझौते की घोषणा की थी। यह घोषणा अमेरिका की मध्यस्थता में महीनों तक चली बातचीत के बाद की गई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम समझौता हुआ था। इस बीच, हमास ने समझौते को आगे बढ़ाने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। जैसे कि इजराइल को गाजा पर सभी सैन्य हमले तुरंत रोकने होंगे और अक्टूबर में हुए युद्धविराम समझौते के तहत तय की गई 'येलो लाइन' तक अपनी सेना को वापस बुलाना होगा।