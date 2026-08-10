रूस के ऑयल हब पर यूक्रेन ने किया भीषण ड्रोन हमला, निझनेकामस्क शहर में एक बच्चे समेत 13 लोगों की मौत

Ukraine Drone Attack Russia: रूस के तातारस्तान क्षेत्र के निझनेकामस्क शहर में सोमवार को यूक्रेन के ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। हमले में 48 लोग घायल हुए हैं। रूसी अधिकारियों के मुताबिक, शहर में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया गया जिसमें औद्योगिक और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया।